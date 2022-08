Vasto incendio questo pomeriggio negli studi di Cinecittà. Una enorme nube di fumo nera e densa sta intossicando l’aria nella zona adiacente gli studi cinematografici. Le fiamme sono divampate oggi intorno alle 16.

Ad andare in fumo il set di ‘Firenze del Quattrocento’. Minacciata anche la struttura che ospita la casa del Grande Fratello.

Incendio negli studi di Cinecittà

Le fiamme sono divampate in uno dei set permanenti, ma già in smantellamento da settimane e che non faceva più parte delle visite guidate organizzate all’interno degli Studios né era oggetto di riprese cinematografiche. Non ci sarebbero feriti. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco per domare l’incendio. Il fumo che si è sprigionato sta ancora avvolgendo le abitazioni circostanti. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.

I pompieri stanno cercando di spegnere le fiamme proteggendo le strutture ancora non raggiunte dal fuoco, mentre per consentire l’intervento dei soccorsi la polizia locale ha chiuso il traffico nelle vie adiacenti. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cinecittà, a cui saranno affidate le indagini una volta domato completamente l’incendio e messa in sicurezza l’area.