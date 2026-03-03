Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano

Maxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine che coinvolge complessivamente 71 indagati. Nel mirino degli inquirenti le organizzazioni riconducibili ai cartelli criminali Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, con particolare riferimento ai clan Contini e Savarese-Pirrozi.

Il controllo dei territori: Forcella, Sanità, Poggioreale e Vasto

Le indagini si sono concentrate sulla mappatura del controllo del territorio in diversi quartieri del capoluogo partenopeo: Forcella, Duchesca, Maddalena, Sanità, Vasto, Arenaccia, Borgo Sant’Antonio Abate, Poggioreale, Rione Amicizia e San Giovannello.

Secondo quanto emerso, le organizzazioni avrebbero mantenuto il presidio stabile delle aree attraverso l’uso delle armi, il controllo delle piazze di spaccio, attività estorsive ai danni di commercianti e la gestione dei proventi illeciti destinati anche al sostegno economico degli affiliati detenuti e delle loro famiglie.

Ricostruito il quadro su un omicidio di camorra

Tra gli sviluppi investigativi anche la ricostruzione del presunto ruolo di un secondo esecutore materiale nell’omicidio di Durante Emanuele, ucciso il 15 marzo 2025, in un contesto di conflitto armato tra gruppi criminali dei quartieri Sanità e Piazza Mercato. Per lo stesso delitto erano già state emesse precedenti misure cautelari nei confronti del presunto mandante e di un altro esecutore materiale. Contestualmente alle misure personali, è stato disposto anche il sequestro preventivo di conti correnti, denaro contante, gioielli, borse, immobili e società commerciali, alcune con sedi anche fuori dalla Campania.