È il giorno del dolore a Roma e in tutta Italia. Oggi, 27 febbraio, si celebreranno i funerali di Maurizio Costanzo, 84 anni, presso la Chiesa degli Artisti, situata nel rione Campo Marzio, in piazza del Popolo, tra via del Corso e via del Babuino.

Ieri, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, c’è stato un via vai infinito di persone: familiari, ammiratori e colleghi si sono stretti nel ricordo del giornalista.

Com’è morto

Costanzo era da una settimana nella casa di cura dei Parioli da dove aveva seguito anche il Festival di Sanremo 2023. Alle spalle aveva un’operazione a cuore aperto ed era stato ricoverato diverse volte. Ma non abbiamo certezza che soffrisse di qualche particolare malattia o patologia.

Era qualche tempo che non appariva più in tv, l’ultima intervista in collegamento da remoto la rilasciò a Silvia Toffanin. In quell’occasione raccontò della stima immensa che provava per la moglie. La sua ex moglie Marta Flavi, in queste ore successive alla morte del giornalista, ha fatto riferimento alla sua presunta malattia, ha detto che “si sapeva che era malato da tempo” senza tuttavia aggiungere altri dettagli.

Orario e dove verranno trasmessi i funerali

Dopo una camera ardente alla quale hanno fatto visita in tantissimi per l’ultimo commosso saluto al conduttore, oggi si terrà la cerimonia funebre presso la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, che avrà inizio alle ore 15. I funerali verranno trasmessi in diretta Tv.

