I segreti della latitanza di Matteo Messina Denaro li custodiva la sorella Rosalia che questa mattina è stata arrestata dai carabinieri del Ros a Castelveltrano, nella storica casa di famiglia. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo.

Matteo Messina Denaro, arrestata la sorella Rosalia

Per gli inquirenti la donna, 68 anni, avrebbe aiutato per anni il fratello a nascondersi, avrebbe gestito la cassa del cosca mafiosa e la rete dei “pizzini”, consentendo a Messina Denaro di restare sempre in contatto con i boss durante la sua latitanza.

Rosetta Messina Denaro è la madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocata che sta assistendo il capomafia, e moglie di Filippo Guttadauro. Quest’ultimo ha scontato la pena di 14 anni di reclusione con l’accusa di associazione mafiosa ed è tuttora in carcere al cosiddetto ‘ergastolo bianco’.