Puntuale come da protocollo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Caserta per rendere omaggio a Luigi Vanvitelli, a chiusura dell’anno delle celebrazioni a lui dedicate nel 250esimo anniversario della morte.

Il capo dello Stato si è recato prima alla Chiesa di San Francesco di Paola, dove sono conservate le spoglie di Luigi Vanvitelli, e poi alla Reggia di Caserta.

Ad accoglierlo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Caserta, Carlo Marino. Qui Mattarella ha inaugurato la nuova ala ovest della Reggia.

Mattarella inaugura l’ala ovest della Reggia di Caserta

Si tratta di un’area di circa 3 mila metri quadrati dove verranno ospitate attività educative, una sala conferenze e il nuovo bookshop oltre a sale e vani di servizio per esposizioni temporanee. Insomma «spazi riconsegnati alla collettività» come ha dichiarato, con soddisfazione, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

«La visita a Caserta del presidente Mattarella ha rappresentato un evento straordinario, un momento storico per la nostra città», ha invece dichiarato il sindaco di Caserta Carlo Marino. «Esprimo profonda gratitudine al capo dello Stato, che ha dimostrato grande attenzione per la comunità casertana. Il suo impegno, la sua statura morale e la vicinanza ai cittadini ci incoraggiano ogni giorno a lavorare sempre più duramente per il bene della comunità».

Il saluto alla stazione di Afragola

Alla stazione ad alta velocità di Afragola – da dove è partito per far poi ritorno a Roma – Mattarella è stato salutato da una cinquantina di migranti bengalesi, senegalesi e ghanesi.

Un migrante originario del Ghana ha consegnato a un agente della Digos di Caserta un bastone proveniente dal suo paese natale. Questo oggetto, che rappresenta la saggezza e l’impegno per l’unità del popolo, è stato poi passato al responsabile della sicurezza del Presidente. In aggiunta, è stato consegnato anche un piccolo biglietto accompagnato da un disegno realizzato da un bambino.