Potrebbe essere una sceneggiata a tutti gli effetti. Un marito che scopre il tradimento della moglie con il testimone e il matrimonio che finisce con l’invito rivolto agli ospiti ad andare via e tornare a casa. E’ successo però, a Čačak, in Serbia.

Scandalo al matrimonio, marito scopre tradimento della moglie col testimone

Un vero scandalo scoppiato durante la festa di nozze. Il matrimonio stava andando secondo i piani. Dopo la cerimonia in chiesa, il classico passaggio al ristorante. Quando però la sposa è andata in camera a scambiarsi, lo sposo ha deciso di andarla a cercare perché tardava a rientrare. Aperta però la porta della stanza del locale, l’uomo ha trovato la coniuge a Leto con il testimone. “Erano molto intimi, per non dire altro”, ha riferito uno degli invitati al sito di news Kurir.

“Cari invitati, andate via”

A quel punto la situazione è degenerata. Lo sposo ha cacciato la moglie e il testimone dalla stanza. Poi di gran lena è tornato nella sala pranzo e ha richiamato l’attenzione delle decine di invitati seduti ai tavoli. “Tornate a casa – avrebbe detto – perché la sposa è appena scappata col testimone che ci ha sposato”. Tra gli ospiti è così calato il gelo. La cerimonia è finita in un silenzio imbarazzante. Gli sfortunati padroni di casa hanno dovuto così pagare le spese del ristorante senza che la cena venisse servita. L’unico a rimanere al banchetto è stato lo sposo, affranto e traumatizzato dalla scoperta fatta poco prima.