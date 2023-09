Lite furibonda durante un matrimonio nel Napoletano. Mentre i parenti e gli invitati si divertivano, ad un tratto la cerimonia è stata interrotta bruscamente quando un uomo si è alzato ed ha aggredito il cantante neomelodico, chiamato per intrattenere gli ospiti, mentre si stava esibendo.

Matrimonio nel Napoletano, cantante aggredito: “Guardi troppo mia moglie”

Il motivo? L’artista avrebbe guardato troppo intensamente un’invitata scatenando l’ira del marito. Il cantante, di tutta risposta, avrebbe definito l’invitato “insicuro”, peggiorando la situazione. Il video del litigio è stato riprendo da uno dei presenti e, inevitabilmente, è stato condiviso sui social, in particolare su TikTok. Neanche a dirlo, il filmato è andato subito virale e c’è chi sospetta si tratti di una gag organizzata.

“Ma che ho fatto, sto solo cantando, me l’ha chiesta lei la canzone…”, ha provato a spiegare il cantante. Ma poco dopo, oramai spazientito, ha detto: “Sei tu che sei insicuro, io sto solo cantando“. Ed è così che alcuni parenti e invitati si sono avvicinati all’uomo probabilmente per provare a sedare gli animi. Ma l’uomo, geloso, ha fatto finire in anticipo la festa.