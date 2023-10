Massimiliano Gallo diventerà papà per la seconda volta. Per l’attore, 55 anni, noto al pubblico per i suoi ruoli nelle fiction di successo Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico-Avvocato di insuccesso, si tratta del primo figlio con la moglie Shalana Santana, 40 anni, sposata il 3 dicembre 2022.

Massimiliano Gallo papà bis, la moglie Shalana Santana è incinta

Ad annunciare la lieta notizia è stata la stessa coppia che sui social ha pubblicato una foto che li ritrae insieme e che mette in evidenza il pancione di lei. Senza aggiungere alcuna didascalia a corredo.

Per Massimiliano Gallo il matrimonio con Shalana Santana è il secondo. Dal primo con una donna lontana dal mondo dello spettacolo è nata la figlia Giulia nel 1997. L’amore per Shalana è nato otto anni fa durante una cena quando tra i due scattò fin da subito una forte intesa.

Lei, attrice di origini brasiliane, era precedentemente legata al dentista napoletano Alessandro Lukacs. Anche Shalana Santana ha un figlio, Leon, e a proposito della loro famiglia allargata, a Verissimo Massimiliano Gallo aveva aggiunto: “Noi ci muoviamo con grande tranquillità, ma con le attenzioni che richiede una famiglia allargata. Ci sono persone e ruoli da rispettare”. Parlando del suo rapporto con la primogenita che ha più di vent’anni, l’attore aveva dichiarato: “Con mia figlia Giulia sono stato un padre poco presente a causa dei miei impegni lavorativi, con lei ho cercato sempre di avere un rapporto molto onesto e cerco di compensare le mie assenze con tanto amore”, aveva confidato.