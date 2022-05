Da ieri, 1 maggio, sono scattate le nuove regole contenute nell’ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Il green pass non serve quasi più da nessuna parte e l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso è stato ridimensionato. Vediamo in quali luoghi è necessario coprire naso e bocca con il dispositivo di sicurezza.

Mascherine e green pass, dai ristoranti ai trasporti: dove servono ancora

Per entrare nei bar e nei ristoranti non si deve mostrare la certificazione verde. Non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina. Discorso diverso, invece, per i trasporti a lunga percorrenza – treni, autobus, navi, pullman – per il trasporto pubblico locale, come autobus, metropolitane, tram e scuolabus. Quando si viaggia bisogna sempre indossare la Ffp2, fino al 15 giugno come previsto dall’ordinanza. Sono esenti soltanto i bambini sotto i 6 anni e non è necessario esibire il passaporto vaccinale.

Non cambia molto per i cinema, teatri e sale da concerto. Neanche in questo caso è obbligatorio mostrare il certificato verde, tuttavia resta l’uso della mascherina Ffp2.

Niente più green pass anche quando si va negli stadi e nei palazzetti dello sport. Negli stadi non si deve indossare la mascherina. Mentre nei palazzetti dello sport rimane l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza, sempre Ffp2, fino a metà giugno.

entrare nelle palestre e nelle piscine al chiuso oppure nei circoli sportivi non si deve esibire la certificazione verde. Non è più obbligatoria la mascherina. Lo stesso vale anche per negozi, supermercati e centri commerciali.