“Quest’anno il Napoli è stato in corsa fino alla fine, ma in tre partite ha perso tutto”. Così Ciccio Marolda, giornalista, ai microfoni di Club Napoli All News su Teleclubitalia.

Marolda: “Insigne-Napoli, una storia conclusa male”

“È mancata la preparazione nei momenti importanti, nei match clou e soprattutto è mancato il club che non è stato vicino alla squadra. Spalletti per me resta, ma come di ADL non ha Partenope nel sangue”, ha detto Marolda nel corso del suo intervento.

“Insigne? La sua storia in azzurra poteva essere migliore. Mi dispiace che vada via, è bello avere un napoletano nel Napoli.

Spesso Lorenzo è stato divisivo, spesso insofferente nei confronti dei tifosi. Spero che domenica venga salutato come si deve dal popolo azzurro”, ha aggiunto.

Di Danilo Annunziata