Mario Forte e Oksana Senese diventeranno presto genitori. Il noto cantante, conosciuto in tutta Italia per il tormentone “Sarà lui, sarà lei”, ha dunque festeggiato il “Gender Reveal Party” questa volta da protagonista.

Mario Forte diventerà papà, mega festa per annunciare l’arrivo della piccola Ambra

Ad organizzare il mega party Francesca Buonincontro, famosissima wedding planner, nota anche per aver organizzato il compleanno della figlia di Gianluca Vacchi. “Ci ha emozionato tutti, un’organizzazione perfetta”, sottolinea Mario Forte.

Il cantante, che è convolato a nozze lo scorso ottobre con Oksana Senese, è in attesa di una bambina, la piccola Ambra. Per l’occasione, venerdì 13 settembre, uscirà una nuova canzone per celebrare questo momento fantastico della coppia.