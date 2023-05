Stanno emergendo nuovi dettagli sulla morte di Ilaria Allocca, la 22enne di Somma Vesuviana trafitta da una sbarra di ferro in via Nuova del Bosco a Marigliano. La ragazza avrebbe preso una scorciatoia per tornare a casa e avrebbe guidato a fari spenti.

Marigliano, Ilaria trafitta da una sbarra di ferro: aveva preso una scorciatoia

E’ domenica notte. Ilaria smonta da lavoro, un’area di servizio della vicina autostrada e torna a casa. Per farlo percorre una stradina di campagna che le permette di arrivare prima a Somma Vesuviana. C’è però una sbarra di ferro che – come spiega Edizione Napoli – delimita una proprietà privata. La sbarra viene sollevata per consentire il passaggio di un collega. Forse si richiude, forse si inclina: fatto sta che quando arriva il turno di Ilaria, a bordo di una Fiat Panda, si consuma la tragedia.

La trave metallica perfora di netto il faro anteriore, penetra nel vano motore e arriva fino al sedile dove la ragazza sta guidando. Ne rimane trafitta. Una morte atroce, che rende inutili tutti i tentativi di soccorso. Le indagini verranno affidate ai carabinieri, che procederanno al sequestro del veicolo.

Lutto in due comunità

La vicenda ha scosso l’intera comunità di Marigliano e Somma Vesuviana. Il primo cittadino sommese ha scritto un accorato post di cordoglio: “Siamo vicini alla famiglia – commenta Salvatore Di Sarno – tragedie simili non dovrebbero mai accadere. Siamo a disposizione dei parenti per qualsiasi cosa avessero bisogno”.

La mamma della vittima è di Lausdomini, frazione mariglianese: è figlia di Nicola Cossentino della Protezione Civile. La famiglia, però, abitava con lei a Somma, in località Camaldoli. I funerali, infatti, si terranno, domani mattina alle 11, nella chiesa dei frati minori di San Vito al convento della Speranza.