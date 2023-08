Una notizia che ha risvegliato la speranza dell’intera comunità di Marigliano: la giovane Alessia Basile si è risvegliata dal coma. A poco più di dieci giorni dall’incidente che l’ha vista vittima, la 23enne ha riaperto gli occhi.

Marigliano, Alessia si risveglia dal coma dopo 12 giorni di agonia

Sono stati i medici dell’Ospedale del Mare di Ponticelli che hanno interrotto il coma farmacologico della ragazza. La giovane era stata investita lo scorso 20 luglio da un furgone sulla Variante 7 Bis di Marigliano mentre faceva jogging sul ciglio della strada.

Immediatamente Alessia fu soccorsa e trasportata in gravi condizioni al nosocomio partenopeo. Dopo 12 giorni di coma, le sue condizioni sono migliorate. L’intera comunità di Marigliano si è stretta intorno alla famiglia Basile nella speranza che la 23enne si salvasse.

Lo scorso 23 luglio il parroco don Vincenzo Miranda della parrocchia San Giovanni Battista a Faibano – frazione di Marigliano dove vive la giovanissima -, ha organizzato a una veglia di preghiera in suo onore per far sentire la vicinanza di amici, parenti e semplici cittadini ad Alessia.