Ha sferrato un pugno alla sua insegnante. È accaduto all’Its Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli. Autore dell’aggressione uno studente 15enne che frequenta la scuola.

Marigliano, sferra un pugno all’insegnante: bloccato 15enne

Ancora da chiarire movente e dinamica. Al culmine di un diverbio, il ragazzino avrebbe dato un pugno al petto alla sua docente, una donna di 64enne. La vittima si è recata in ospedale per accertamenti, ma per fortuna non ha riportato conseguenze dopo l’aggressione.

Nella scuola sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e il ragazzo è stato affidato ai suoi genitori. I militari sono ora impegnati nel comprendere le ragioni alla base del gesto e se vi siano dei precedenti. Si tratta di un episodio inquietante che documenta ancora una volta la diffusione di pratiche violente tra i minorenni.