Ad Aversa è ormai tutto pronto per la processione in onore di Maria SS. di Casaluce. Oggi, 14 ottobre, la comunità celebra il giorno del ringraziamento alla Vergine per i quattro mesi di grazia in cui la sacra effige è stata custodita nella città normanna, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, come da tradizione.

Maria SS di Casaluce, oggi il giorno del ringraziamento ad Aversa: domani sante messe e processione

Gli appuntamenti di oggi prevedono alle 18,30 la recita del Rosario, seguita alle 19 dalla Santa Messa solenne. Alle 20 si terrà un Rosario per la pace, cui farà seguito una seconda Messa solenne di ringraziamento, alla quale parteciperanno i portantini, i familiari e i devoti.

Le celebrazioni riprenderanno domani, 15 ottobre. Alle 7,30 verrà celebrata la prima Santa Messa, seguita da una seconda alle 9, presieduta dal Vescovo Monsignor Angelo Spinillo. Alle 9,45 si svolgerà la preghiera dell’Ora Media, con la partecipazione del capitolo della Cattedrale. Alle 10 prenderà poi il via la processione per la consegna della sacra icona a San Lorenzo, al confine con Casaluce. Da qui, la statua percorrerà cinque giorni di processione attraverso le strade di Casaluce. Ricordiamo che la sacra effige resterà in città per otto mesi, fino al 15 giugno, quando la Madonna verrà nuovamente riconsegnata alla città di Aversa.

Il percorso

Di seguito il percorso della processione: Via Roma, piazza Municipio, p.zza Don Diana, via S. Francesco, via Sanfelice, via del Seggio, via S. Paolo, CATTEDRALE S. PAOLO (con saluto e benedizione del Vescovo), p.zza Normanna, via Castello, p.zza Triste e Trento, via S. Biagio, via Bisceglia, via S. Lorenzo. Arrivo in S. Lorenzo alle 12,30 per la consegna alla consorella comunità di Casaluce.