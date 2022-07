Provano ad entrare nella zona a traffico limitato di Marechiaro. Respinti, aggrediscono i poliziotti e vengono arrestati. A finire in manette una coppia di napoletani. Si tratta di un 33enne e di una 32enne.

Napoli, provano ad accedere alla Ztl di Marechiaro e aggrediscono poliziotti: in manette coppia

Ieri gli agenti del Commissariato Posillipo, i militari dell’Arma dei Carabinieri e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Marechiaro, presso le spiagge e gli scogli di Mergellina e, in particolare, all’imbocco della ZTL temporanea di via Ferdinando Russo.

Durante l’attività i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo e una donna, l’uno a bordo di una bici elettrica e l’altra di uno scooter, che hanno chiesto di poter accedere in via Ferdinando Russo nonostante il divieto imposto dall’ordinanza sindacale per i veicoli a motore.

Al rifiuto degli agenti e nel corso delle fasi di identificazione, la coppia ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità per poi dare in escandescenze aggredendo gli operatori. I poliziotti, non senza difficoltà, li hanno bloccati. Un 33enne e una 32enne, entrambi napoletani, sono stati denunciati per rifiuto di dichiarare le proprie generalità, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.