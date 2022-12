Lutto a Marcianise, nel rione Santella, per la morte di Giuseppe Tartaglione, l’autotrasportatore 59enne trovato privo di vita nel suo camion nella zona dell’interporto Sud Europa.

Lutto a Marcianise, camionista trovato senza vita: oggi i funerali

Come anticipa Edizionecaserta, Giuseppe era nel suo camion e stava lavorando quando sarebbe stato stroncato da un malore, forse un infarto. A trovarlo esanime colleghi e passanti, che hanno subito allertato i soccorsi. L’intervento del 118 però si è rivelato inutile. Il 59enne era già deceduto.

Targaglione lascia la moglie Andreana, i figli Domenico, Tommaso, Antonella, Francesco e Roberta. I funerali sono stati celebrati questa mattina alle 10.30 nel Santuario Nostra Signora di Fatima di Marcianise.

Il lutto

La salma era stata liberata dopo gli esami disposti dall’autorità giudiziaria. Da tutti il 59enne era ricordato come un uomo buono e un onesto lavoratore. I colleghi hanno voluto tributare un ultimo omaggio a modo loro, accompagnando coi clacson dei camion all’uscita dello scalo merci il feretro diretto in città per l’ultimo viaggio.