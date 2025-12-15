Marcianise, gruppo di ragazze sorprese a rubare al Campania: bloccate con refurtiva di 600 euro

Controlli serrati dei carabinieri tra il 13 e il 14 novembre. Il bilancio dell’attività dei militari della Compagnia di Marcianise è di 4 arresti e diverse denunce. Nei guai anche alcune minorenni sorprese a rubare al centro Campania.

Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di ordini di carcerazione, a carico di soggetti già noti alle forze dell’ordine. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati contro la persona, maltrattamenti in ambito familiare, reati in materia di stupefacenti e commercio di merce contraffatta. Gli arrestati, rintracciati nei comuni di Marcianise, Capodrise, Sant’Arpino e Gricignano di Aversa, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere o, nei casi previsti, sottoposti alla detenzione domiciliare.

Sul fronte dei reati predatori, le attenzioni dei carabinieri si sono concetrate all’interno del Centro Commerciale Campania, uno dei luoghi dello shopping più affollati nel periodo natalizio. All’interno del Centro, i militari hanno individuato un gruppo di ragazze, alcune delle quali minorenni, sorprese dopo aver asportato merce per un valore complessivo di circa 600 euro da un noto punto vendita. La refurtiva, rinvenuta anche a seguito di perquisizione del veicolo utilizzato, è stata interamente recuperata e restituita, mentre le persone coinvolte sono state denunciate.