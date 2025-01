Rapina da film all’istituto di Credito Popolare di Marcianise all’alba di questa mattina. Erano le ore 4:00 quando una banda di malviventi ha messo in atto un piano tanto ingegnoso quanto pericoloso per assaltare la banca del centro città.

Marcianise, colpo da film alla Banca di Credito Popolare: malviventi in fuga con il bottino

Secondo le prime ricostruzioni, i criminali hanno bloccato ben quattro strade principali che conducevano all’istituto bancario. Per farlo, si sono serviti di un autoarticolato, posizionato strategicamente per impedire il transito di veicoli e rallentare eventuali interventi delle forze dell’ordine. Questo stratagemma ha garantito loro il tempo necessario per portare a termine il colpo. Il momento clou dell’operazione è stato l’utilizzo di un escavatore per sfondare l’ATM e accedere alle cassette di sicurezza della banca. Il mezzo pesante ha distrutto la facciata dell’edificio, permettendo ai malviventi di prelevare il denaro contenuto nell’ATM e, presumibilmente, il contenuto delle cassette.

L’intervento di Polizia e Carabinieri

Le forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri di Marcianise, sono arrivate sul posto poco dopo l’allarme, ma i malviventi erano già riusciti a dileguarsi. L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi tecnici e raccogliere prove utili all’identificazione dei responsabili. I rapinatori hanno utilizzato un altro veicolo per la fuga, lasciando l’autoarticolato e l’escavatore sul posto. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati e sono oggetto di approfonditi accertamenti. Al momento non si conosce l’ammontare esatto del bottino, ma si teme che il danno economico sia ingente. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca e delle strade adiacenti per raccogliere indizi utili.