È stata demolita, a Marcianise, una lussuosa villa abusiva appartenente a Camillo Belforte, 43 anni, nipote di uno dei fondatori dell’omonimo clan.

Marcianise, abusiva villa di super lusso del nipote del boss: scatta l’abbattimento

L’operazione è stata promossa dalla Procura Sammaritana con l’Arma dei Carabinieri territoriale e quella operante presso la sezione di polizia giudiziaria finalizzata a demolire immobili anche lussuosi illecitamente edificati.

Le operazioni di abbattimento, disposte e avviate dalla Procura, sono state attivate dallo stesso destinatario del provvedimento che si è fatto carico per intero delle spese necessarie, determinato così un risparmio di spesa per le casse pubbliche di circa 180mila euro.

La villa, su tre piani, si trova in via fratelli Cervi ed è stata realizzata senza concessione edilizia. Già nel 2008 era stata emessa dal Comune un’ordinanza di sgombero e abbattimento, di cui però il 43enne non aveva tenuto conto. Camillo è nipote di Domenico Belforte, capo della cosca dei “Mazzacane” e di Salvatore, a sua volta fondatore del clan e poi divenuto collaboratore di giustizia.