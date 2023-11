Momenti di forte tensione si sono verificati a Marcianise in seguito a un violento accoltellamento avvenuto all’esterno dell’istituto Novelli. La vicenda ha coinvolto un gruppo di giovani coetanei in una rissa, culminata nell’aggressione a coltellate a danno di un 16enne. A darne notizia in anteprima il sito di news “Edizione Caserta”.

Accoltellamento fuori scuola: le condizioni del ferito

Il giovane ferito è attualmente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Guerriero di via Santella, dove sarà sottoposto agli esami necessari per determinare la gravità delle ferite e stabilire la prognosi. Le forze dell’ordine si sono mobilitate per individuare e catturare l’aggressore. I carabinieri della Compagnia locale stanno raccogliendo testimonianze per risalire all’autore dell’accoltellamento.

La ricostruzione

La situazione è nata da una lite scoppiata all’esterno dell’istituto superiore Novelli, situato nel centro della città. Al culmine della rissa, pare che un ragazzo, che non frequenta l’istituto, abbia estratto il coltello e lo abbia puntato contro un suo coetaneo, scatenando il caos. La situazione è stata successivamente sedata, ma la presenza delle forze dell’ordine è ancora rilevante nella zona.

Al momento, i carabinieri sono in cerca del presunto aggressore, e le indagini proseguono per fare chiarezza sulla dinamica degli eventi e identificare le responsabilità.