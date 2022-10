“Sono degli idioti”. Non usa mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando la scelta di Fratelli d’Italia di organizzare una marcia per la Sanità a Salerno domani.

Domani è il giorno prima della manifestazione per la pace organizzata proprio dalla Regione a Napoli.

Manifestazione a Salerno

Il presidente della Regione ha dunque bollato come “idioti” coloro che hanno organizzato la manifestazione prevista per domani da piazza Vittorio Veneto e fino a piazza Portanova. Parlamentari, sindaci e amministratori del partito guidato da Giorgia Meloni scenderanno in piazza per esprimere il loro dissenso contro la gestione della Regione Campania e chiedere il commissariamento, per quanto riguarda la sanità regionale. Al presidente del Consiglio Meloni, il partito ha presentato un dossier per evidenziare la situazione del sistema sanitario campano.

Intanto per venerdì è invece prevista la manifestazione per la pace voluta dal presidente De Luca. Si terrà dunque venerdì 28 ottobre alle ore 11.00 in piazza Plebiscito a Napoli. La Regione ha titolato così l’iniziativa: “Costruire la pace”, con l’obiettivo di chiedere il cessate il fuoco in Ucraina.