Il gioco del Lotto premia ancora una volta Marano, città a nord di Napoli. Come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da oltre 21mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 888 milioni da inizio anno.

Caccia al SuperEnalotto da 300 milioni

Intanto, continua la caccia al ‘6’ del Superenalotto. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 300 milioni di euro. Una cifra mai vista prima nella storia del gioco. Battuto anche il record da 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions, che è l’equivalente francese del Superenalotto.

L’ultimo “6”, da 156 milioni di euro fu centrata il 22 maggio 2021 a Montappone, piccolo borgo in provincia di Fermo. Da allora nessuno ha indovinato più i numeri fortunati. Come ricorda Agipronews, il jackpot attuale è il più alto mai registrato nella storia delle lotterie europee.