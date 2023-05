Ultime ora di campagna elettorale a Marano. Domenica e lunedì si terra il ballottaggio tra Michele Izzo e Matteo Morra dopo alcuni di commissariamento del Comune.

Marano, ultime ore di campagna elettorale: centrodestra diviso

Entrambi non hanno chiuso alcun apparentamento ufficiale con le forze politiche sconfitte al primo turno ma non mancano le trattative ed anche gli endorsement pubblici. Una parte delle forze di sinistra, come quella guidata da Stefania Fanelli, dovrebbe far confluire i voti su Morra, candidato del Partito Democratico.

Forza Italia attraverso il coordinatore regionale Martusciello e la deputata Patriarca ha rilanciato il sostegno a Izzo. Il centrodestra in particolare si sarebbe però spaccato in vista del secondo turno. Fa discutere soprattutto il sostegno di Teresa Giaccio, leader storica di Fratelli d’Italia maranese, nei confronti di Morra.

Il circolo locale del partito della Meloni, in una nota ha annunciato possibili provvedimenti per la sua esponente a sostegno del candidato dem. Il consigliere regionale Di Fenza ha espresso solidarietà nei confronti di Giaccio e l’ha inviato a confluire in Centro Democratico.

Ultime ore accese di dibattito politico quindi a Marano e stasera ci saranno le chiusure di campagne elettorale. Lunedì pomeriggio verrà annunciato il nuovo sindaco di Marano.