Una donna anziana è stata ritrovata senza vita a Marano, in un’abitazione di Corso Europa. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, al 4° piano dello stabile, grazie all’utilizzo di una scala, nella serata di oggi, lunedì 21 novembre. I pompieri, infatti, sono entrati nell’abitazione della vittima attraverso un balcone che affaccia proprio sul corso principale.

Marano, donna ritrovata morta in casa

L’ipotesi più accreditata, al momento, sembrerebbe quella di un malore improvviso. L’anziana signora è stata rinvenuta dai vigili del fuoco accasciata sul pavimento ormai priva di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i sanitari del 118 e i militari dell’arma della Compagnia locale per i rilievi del caso. Il traffico veicolare ha subito rallentamenti per via dei numerosi mezzi di soccorsi che hanno raggiunto il luogo dove si è consumato il dramma. L’identità della vittima ancora non è stata resa nota.