Tragedia in centro a Marano, in provincia di Napoli. Il titolare del bar “Ciro Caffè” di via Svizzera, traversa di corso Europa, è stato ritrovato senza vita all’interno della sua attività commerciale. A riportarlo è Terranostranews.it.

Marano, tragedia in noto bar: trovato morto titolare

All’esterno della caffetteria sono presenti i carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della Polizia Municipale. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Il barista sarebbe stato colto da un malore durante l’orario di lavoro e si sarebbe accasciato al suolo intorno alle 15. L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine sarebbe stato inutile.

Da una prima ipotesi, l’uomo sarebbe spirato per cause naturali. I militari dell’Arma di Marano stanno effettuando i rilievi del caso e ricostruendo l’accaduto per escludere altre ipotesi investigative. Informata la Procura di Napoli Nord. La caffetteria “Ciro Caffè” è un punto di ritrovo per tutti i residenti della zona. Sotto choc i frequentatori dell’attività.