Avrebbe urtato involontariamente i cavi dell’alta tensione mentre stava pulendo alcune canne fumarie. Questa la ricostruzione dell’incidente, avvenuto ieri a Marano, che ha visto vittima un operaio di 62 anni, originario di Villaricca. A darne notizia è Il Mattino.

Marano, tocca i cavi dell’alta tensione mentre lavora: operaio in ospedale

I fatti in via Fava, un’arteria a ridosso di San Rocco, frazione del popoloso Comune a Nord di Napoli. L’uomo è rimasto folgorato. Trasportato in gravi condizioni prima al San Giuliano, ora è ricoverato al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Il 62enne è un dipendente di una ditta che fornisce assistenza per le pulizie dei camini.

Ieri era su un carrello elevatore quando, accidentalmente, avrebbe toccato con l’asta, con cui stava pulendo le canne fumarie, alcuni cavi elettrici dell’alta tensione. A soccorrere l’operaio, in evidente stato di choc, alcuni passanti che hanno provveduto ad allertare il 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso.

L’uomo, la cui prognosi resta ancora riservata, presenta ustioni di primo e terzo grado sul corpo ed è stato già sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi anche se, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Le indagini sono state affidate alla Polizia Municipale di Marano, all’Asl locale e al personale dell’ispettorato del lavoro. In queste ore gli inquirenti stanno esaminando la documentazione fornita dall’impresa per capire se il dipendente fosse in regola e se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate.