E’ morto in carcere, stroncato da un infarto. Franco Greco, narcos di Marano, è deceduto nel carcere di Parma dov’era detenuto dopo una condanna definitiva. A darne notizia è il Mattino.

Greco scontando una pena a 14 anni di reclusione. La condanna era diventata definitiva da pochi mesi. Nel processo che lo vedeva imputato erano coinvolti anche personaggi di spicco della criminalità siciliana, tra cui alcuni fedelissimi del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti avevano ricostruito un asse della droga Napoli-Palermo.

Circa due anni fa, Greco fu destinatario di una misura cautelare nell’ambito di un’altra inchiesta, sempre legata al traffico di stupefacenti. La droga, in quella occasione, fu rinvenuta in un box e in un appartamento di Marano. Il figlio Giuseppe, ritenuto responsabile dell’investimento e dell’uccisione di due rapinatori santantimesi a Marano nel 2021, è detenuto da oltre due anni.