Giuseppe Dell’Aquila, noto come “’o Ciuccio” e ritenuto boss del clan Mallardo, ha formalmente concluso di scontare la pena detentiva a cui era stato condannato, come ha anticipato Internapoli. Tuttavia, per lui si riaprono le porte del carcere.

Clan Mallardo, Giuseppe Dell’Aquila “’o Ciuccio” resta in carcere: disposta misura di sicurezza dopo la fine della pena

Il Tribunale di Sorveglianza ha infatti disposto l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva, che lo mantiene ristretto in un istituto penitenziario per un ulteriore periodo di tempo. La decisione si basa sulla valutazione della pericolosità sociale del soggetto, elemento centrale nelle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza quando si tratta di soggetti condannati per reati di particolare gravità, in contesti di criminalità organizzata.

Dell’Aquila era sottoposto a regime di 41bis. Secondo quanto previsto dall’ordinamento, infatti, anche al termine della pena può essere applicata una misura di sicurezza qualora venga ritenuto concreto il rischio di reiterazione di condotte illecite. Per Dell’Aquila, dunque, il cambiamento è al momento solo formale e logistico: è stato trasferito in un altro carcere rispetto a quello in cui ha scontato la pena definitiva, ma resta comunque detenuto.

La misura di sicurezza potrà essere rivalutata. Nel nuovo carcere però, a seguito di valutazione, potrà essere sottoposto alla misura “casa-lavoro”, che si svolge comunque all’interno del penitenziario. Allo stato attuale, quindi, non è previsto alcun ritorno a Giugliano per il presunto capo del clan. La permanenza in carcere proseguirà in virtù del provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria di sorveglianza, che continuerà a monitorare la situazione nei prossimi anni.