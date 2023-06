E’ morto in ospedale Fabio Salzano, il ragazzo di 38 anni coinvolto in un drammatico incidente avvenuto alcuni giorni fa in via Lazio, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. Troppo gravi le ferite riportate.

Marano, incidente in via Lazio: Fabio muore a 38 anni

Secondo quanto riporta Terranostranews, il 38enne era a bordo di uno scooter quando si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente da corso Italia che forse stava per svoltare in via Nuvoletta.

L’impatto è stato devastante. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Fabio si è spento nel primo pomeriggio di oggi, al Cardarelli, dove era ricoverato. Centinaia i messaggi di cordoglio rivolti ai familiari.

Le indagini

Sulla tragedia indagano i carabinieri dell’Arma di Marano. I militari hanno ascoltato alcuni testimoni e ricostruito la dinamica attraverso le immagini di videosorveglianza. Fabio, secondo gli investigatori, non aveva conseguito la patente idonea alla guida del mezzo su cui viaggiava.

Il cordoglio sui social

Tanti in queste ore i commenti di cordoglio sui social. Fabio, che lascia una fidanzata, era molto conosciuto a Marano. Luigi scrive: “La mia infanzia potrebbe chiudersi qui! Fabio Salzano troppi ricordi per non avere male dentro. Fai buon viaggio“. Gemma ricorda: “Sei stato il primo a chiamarmi Gemmina…Ho la tua voce che mi rimbomba nelle orecchie, i tuoi sorrisi contagiosi. Spero che conoscerai il mio bellissimo fidanzato. E insieme vi farete infinite risate”.