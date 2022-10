Ladri scatenati a Marano. Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 28 ottobre, tre malviventi, tutti armati di pistola, si sono introdotti all’interno degli uffici postali di via San Rocco per una rapina.

Marano, rapina alle Poste di via San Rocco

I 3 soggetti hanno minacciato il personale e sono riusciti a farsi consegnare il denaro presenti nelle casse. Il colpo avrebbe fruttato alla banda circa 12mila euro. Come riporta Il Mattino, subito dopo il raid, i 3 sono fuggitivi via facendo perdere ogni traccia.

All’esterno delle poste, secondo una primissima ricostruzione, vi sarebbe stato una quarta persona, un loro complice, che li attendeva con il motore acceso. La banda ha agito a volto coperto, secondo quanto confermato anche dai carabinieri della compagnia di Marano che indaga sul caso. Al vaglio dei militari dell’Arma le immagini registrate da alcune telecamere installate in zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra dipendenti e clienti che in quel momento si trovavano all’interno dei locali.

È sempre più allarme criminalità, dunque, nell’area a nord di Napoli. Nella giornata di giovedì 27 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano sono riusciti a sventare un colpo alla Monte Paschi di Siena di Via Palumbo, a Giugliano.