In merito all’aggressione subita da una giovane studentessa di Marano, il sindaco Matteo Morra ha dichiarato: “Condanniamo con fermezza il brutto episodio di violenza ai danni della giovane studentessa di Marano”. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di una riflessione e di un’azione concreta, affermando che è fondamentale un impegno collettivo tra istituzioni, scuola e famiglie per promuovere la cultura del rispetto del prossimo, contrastando il bullismo e ogni forma di violenza tra i giovani.

Marano, ragazzina picchiata e filmata dal branco. Intervengono sindaco Morra e assessore alle Politiche Sociali

L’assessore alle Politiche Sociali, Pina Liberti, ha espresso la sua condanna per l’accaduto, definendolo un’ignobile aggressione, ed ha manifestato vicinanza alla vittima e alla sua famiglia. Ha ribadito che la violenza, sotto qualsiasi forma, non può trovare spazio nella comunità, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo tra istituzioni, scuola e famiglie per promuovere una cultura del rispetto e della legalità. “Non possiamo permettere che i nostri ragazzi crescano in un clima di paura e sopraffazione. Sosterremo ogni iniziativa volta a prevenire e contrastare simili atti di violenza. La scuola e la società devono essere luoghi sicuri, non scenari di brutalità”, ha detto l’assessore.