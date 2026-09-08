Giugliano, gli revocano la concessione balneare ma il lido resta: scatta il sequestro

Una spiaggia libera attrezzata in attività nonostante la revoca della concessione demaniale avvenuta nel 2015. Ieri mattina la struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano guidati dal comandante Luigi De Simone. Gli accertamenti hanno riguardato una porzione di arenile di circa 300 metri quadrati, risultata occupata abusivamente. Nell’area erano presenti 16 lettini, sette sedie e 11 ombrelloni, oltre a una scialuppa di salvataggio e a una torretta in ferro utilizzata per l’avvistamento dei natanti.

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Durante il controllo è stata inoltre accertata la presenza di un manufatto di circa 30 metri quadrati adibito a bar, che sarebbe stato realizzato abusivamente e dotato di impianti idrici ed elettrici. La struttura era collegata a una pedana in legno di circa 120 metri quadrati ed era presente anche una tettoia. Al termine degli accertamenti una donna di 64 anni è stata denunciata per le ipotesi di abuso edilizio e occupazione di suolo demaniale.

Controlli su strada

I controlli nel fine settimana hanno interessato anche la circolazione stradale, con diversi posti di controllo predisposti nella zona costiera. Complessivamente sono stati sanzionati 14 conducenti. In particolare, cinque veicoli sono stati sequestrati perché privi della copertura assicurativa, mentre un altro mezzo è risultato già sottoposto a sequestro amministrativo ed è stato nuovamente sequestrato.

Due conducenti sono stati sanzionati per guida senza patente. Per altri cinque veicoli è scattato il fermo amministrativo per la mancata revisione periodica. Il bilancio economico dei controlli supera i 18mila euro di sanzioni, tra le violazioni contestate sulla strada e i provvedimenti adottati nel corso delle verifiche.