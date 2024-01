Più di cinquanta assoluzioni e la restituzione di beni dal valore di oltre 100 milioni di euro. È una fine clamorosa quella del processo di primo grado (durato circa un decennio) a carico di Angelo Simeoli, noto palazzinaro di Marano, dei figli, Carlo e Renato, e di una serie di altri imputati accusati (a vario titolo) di riciclaggio di soldi al fine di agevolare il clan Polverino, egemone a Marano e Quarto.

La richiesta avanzata a novembre scorso dai pm Giovanni Conzo e Maria Cristina Ribera era di 150 anni di reclusione per i 57 imputati (di cui 14 anni e 3 mesi al solo Angelo Simeoli). Oggi, però, il tribunale di Napoli ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Finisce così la prima fase di un processo, che si trascinava da oltre dieci anni e che ha visto coinvolti anche decine di pentiti, che avevano fatto riferimento alla figura di Angelo Simeoli, noto imprenditore della zona come “re del cemento” e “palazzinaro di punta del clan Polverino“.

Nonostante le testimonianze, i giudici hanno concluso che non vi erano sufficienti prove. Sono stati quindi restituiti beni per un valore approssimativo di 100 milioni di euro ai Simeoli.

Gli altri processi ancora in corso

Nel frattempo, Angelo Simeoli e i suoi figli affrontano altre accuse in diversi procedimenti legali. In un caso separato, l’80enne è coinvolto in un processo per corruzione, legato a presunte tangenti ai politici di Marano, compreso l’ex sindaco Mauro Bertini e i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro. Simeoli ha rivelato dettagli sulle circostanze legate all’abbattimento della Masseria del Galeota nel 2004 e alla successiva costruzione di un complesso residenziale a Marano, affermando di aver versato una tangente di 40 mila euro a Bertini per facilitare l’approvazione del progetto edilizio.

Le condanne chieste dai pm per gli altri imputati che hanno tutti ottenuto l’assoluzione:

quattro anni per Arcangelo Ammirato, quattro anni per Massimo Balestriere, quattro anni per Antonio Serrano Cazallas, quattro anni per Eugenio Cecere, quattro anni per Maria Rosaria Cecere, quattro anni e un mese per Concetta Ceparano, quattro anni per Luciano Chiaramonte, quattro anni e un mese per Carmine Chimenzi, quattro anni e tre mesi per Ciro Chimenzi, quattro anni per Francesco Chimenzi, quattro anni per Mariano Chimenzi, quattro anni per Angelo D’Elia, quattro anni per Ciro De Filippis, quattro anni per Domenico De Mase, quattro anni per Annunziata De Rosa, quattro anni per Salvatore De Rosa, quattro anni per Franco Del Prete, quattro anni per Giovanna Di Maro, quattro anni e quattro mesi per Giovanna Di Napoli, quattro anni e due mesi per Maria Di Napoli, quattro anni per Maria Di Nunzio, quattro anni per Raffaele D’Orsi, cinque anni e cinque mesi per Marina Esposito, quattro anni per Bruno Fonderini, quattro anni per Cristian Froncillo, quattro anni e due mesi per Vincenzo Gelardi, quattro anni e un mese per Giancarla Giglio, quattro anni per Manuela Greco, quattro anni per Rosa Greco, quattro anni e tre mesi per Vincenza Greco, quattro anni per Silvana Ippolito, tre anni e quattro mesi per Gabriella Izzo, quattro anni per Margherita Mattiello, quattro anni e un mese per Biagio Mauriello, quattro anni per Kwesi Paul Mensah, quattro anni per Francesco Mondola, quattro anni e due mesi per Raffaella Musella, quattro anni per Gennaro Pacifico, quattro anni per Tommaso Pacifico, cinque anni e cinque mesi per Antonietta Paragliola, quattro anni e quattro mesi per Salvatore Passaro, quattro anni per Santa Passaro, quattro anni e cinque mesi per Antimo Pedata, quattro anni e un mese per Castrese Pezzella, quattro anni e due mesi per Angelo Primicerio, sei anni e tre mesi per Carlo Simeoli (classe 1970), sei anni per Carlo Simeoli (classe 1964), cinque anni e sei mesi per Raffaella Simeoli, cinque anni e undici mesi per Renato Simeoli, sei anni e un mese per Vincenzo Simeoli, quattro anni per Annamaria Simioli, quattro anni per Vittorio Trotta, quattro anni per Agostino Turco, quattro anni per Michele Turco. Nel collegio difensivo gli avvocati Vincenzo Montanino, Daniela Amato de Serpis, Onofrio Fioretto, Giovanni Lo Russo, Mario Griffo, Giuseppe Stellato, Maurizio Sica, Raffaele Vanacore e Domenico Della Gatta.