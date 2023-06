Attimi di paura a Marano dove un operaio di una ditta che si occupa di pulizia di canne fumarie è rimasto folgorato dopo aver toccato alcuni cavi elettrici. A darne notizia è Il Mattino.

Marano, operaio folgorato da scarica elettrica: stava pulendo il camino

L’uomo si trovava in via Fava e stava effettuando alcuni lavori di pulizia di una canna fumaria di una villetta in zona. Durante i lavori di manutenzione l’uomo avrebbe toccato alcuni cavi elettrici con l’asta di metallo utilizzata proprio per pulire i condotti dei camini. Contemporaneamente, come racconta il quotidiano locale, sempre a causa dell’urto tra l’asta e i cavi elettrici, è divampato anche un incendio.

L’operaio è stato colpito da una forte scarica elettrica. Le sue condizioni attualmente sono gravi ma, secondo il primo bollettino medico, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale, sono intervenuti anche vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per le indagini del caso.