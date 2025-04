Si celebrerà con rito abbreviato, a Napoli Nord, il processo per l’omicidio di Corrado Finale, il 19enne di Marano che fu travolto e ucciso mentre era a bordo del suo scooter dal’auto guidata da Aurelio Taglialatela.

Marano, omicidio Corrado Finale: il processo si celebrerà con rito abbreviato

I fatti si verificarono lo scorso settembre in via Del Mare, in zona San Rocco, a Marano. Questa mattina, presso il tribunale di Napoli Nord, gli avvocati Cafiero e Mucerino — legali delle famiglie Finale e Palumbo — hanno ufficialmente presentato la costituzione di parte civile per conto dei loro assistiti. La richiesta è stata avanzata anche a nome dell’amico di Finale, rimasto ferito nell’incidente che ha coinvolto lo scooter con a bordo i due giovani e l’auto guidata da Taglialatela.

L’udienza iniziale del processo è fissata per il 20 maggio. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, Taglialatela non vedeva di buon occhio la relazione tra la sorella e l’amico di Finale e avrebbe più volte cercato di convincere il ragazzo a interrompere il rapporto. In almeno due episodi, stando alla ricostruzione investigativa, avrebbe messo in atto comportamenti di natura criminale nel tentativo di raggiungere tale obiettivo.

Sit-in fuori dal tribunale

Questa mattina, prima che cominciasse l’udienza preliminare, si è svolto un sit-in con tanto di striscioni organizzato dalla famiglia di Corrado e dagli amici del 19enne. La mamma chiede giustizia e la negazione di ogni sconto di pena.