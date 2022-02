Operazione del commissariato di Giugliano in una palazzina del centro storico di Marano. Due arresti per spaccio di droga in una palazzina del centro storico della cittadina a nord di Napoli.

Marano, blitz della Polizia: arrestati madre e figlio

Come anticipa Il Mattino, in via Parrocchia, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto irruzione in un edificio nell’ambito di un’operazione anti-droga. A finire in manette due persone, madre e figlio, entrambi con precedenti per spaccio di stupefacenti.

Secondo gli investigatori, i due appartengono a una famiglia di Marano che da anni gestisce una piccola piazza di spaccio in casa. La Polizia ha posto sotto sequestro oltre 200 grammi di cocaina e 1500 euro in contanti, ritenuti derivanti dall’illecito profitto.

In attesa della convalida

Mamma e figlio sono stati condotti in carcere e sono ora in attesa dell’udienza di convalida. Dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In corso indagini per ricostruire i canali di approvvigionamento della droga a cui attingevano i due parenti.