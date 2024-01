Il Comune di Marano accelera per l’utilizzo dei beni confiscati alla camorra. Sono oltre 300 in città, molti dei quali già nella disponibilità del comune e per altri 114 si attende la risposta per l’assegnazione.

Al teatro Alfieri c’è stato un incontro per aumentare la sinergie e superare le problematiche tecniche e burocratiche. Una rete che vede insieme amministrazione comunale, regione, agenzia nazionale dei beni confiscati e forze della giustizia. Il titolo del convengo era “riprendiamoci quello che è nostro”, volutamente provocatorio come spiega il consigliere Davide Di Luccio. Presenti poi, tra gli altri, il sindaco Matteo Morra, il consigliere regionale Giovanni Porcelli, l’avvocato Gianfranco Mallardo, delegato dell’associazione nazionale forense, e la pm di Napoli Nord Maria Di Mauro.

