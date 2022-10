Grave lutto per Dino Piacenti, noto conduttore televisivo campano cresciuto a Marano e protagonista della movida partenopea. A perdere la vita sua mamma, come ha spiegato lui stesso in un commovente post apparso su Facebook.

Grave lutto per Dino Piacenti, muore la mamma

Si apre ai suoi fan Dino Piacenti e condivide con loro un lutto che l’ha colpito in queste ore. “Una Mamma è la luce che illumina la casa – scrive in una lettera apparsa sul suo profilo social – e quando non c’è più è la stella che illumina il cielo. Sei stata una mamma meravigliosa e una Nonna senza pari, grazie per averci donato tutto il tuo amore. Son sicuro che anche da lassù continuerai a tenermi d’occhio e ad aiutarmi a fare sempre la cosa giusta. Mamma buon viaggio e salutami papà e cucciolo”.

Il post è accompagnato da una foto che mostra l’anchorman in compagnia della mamma. La donna stringe una rosa e riceve un bacio dal figlio. Un gesto naturale che ha strappato like e commenti di condoglianze da parte di molti utenti della rete. Non si conoscono le ragioni del decesso dell’anziana. Piacenti aveva già perso il padre anni fa. Nonostante il dolore, ha continuato a coltivare le sue passioni e a curare il suo format di successo, “We can dance”, che ha permesso a centinaia di migliaia di giovani di conoscere tanti locali della movida campana.