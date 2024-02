Ancora furti nell’area Nord di Napoli. Stavolta a finire nelle mire dei malviventi il centro diagnostico “Diagnostica Romeo” situato in via Emilia a Marano.

Marano, furto lampo alla Diagnostica Romeo: in tre minuti devastano il centro e fuggono con le casse

Secondo una prima ricostruzione due balordi, sfondando la serranda principale, sono penetrati all’interno della struttura e, in un’azione fulminea durata appena tre minuti, hanno messo a segno il colpo. Entrati alle 4:08 e usciti alle 4:10 di questa notte, i ladri hanno estratto le due casse automatiche e, non contenti, hanno perfino rovistato negli uffici della direzione.

Per accaparrarsi le casse, non hanno esitato a distruggere il bancone che le nascondeva e a mettere a soqquadro i locali. Prima di andarsene, i malviventi hanno rubato anche computer e vari dispositivi elettronici presenti sulle scrivanie degli uffici.

Uno dei ladri colpito dalla serranda

Durante la fuga, uno dei ladri è stato colpito alla testa dalla serranda che precedentemente era stata danneggiata per accedere all’interno della struttura polispecialistica. Un incidente imprevisto che tuttavia non ha impedito ai due di dileguarsi a bordo di un’auto prima dell’arrivo dei Carabinieri. Sul caso sono in corso le indagini per risalire ai due autori del furto.

Le indagini

Nelle prossime ore potrebbero essere visionate dagli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza del centro diagnostico per capire in quale direzione i ladri sono fuggiti e avviare anche accertamenti sulla vettura utilizzata per il colpo.