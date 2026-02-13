Marano e Calvizzano in lutto per la morte di Angelica D’Alterio: aveva 13 anni

Un silenzio carico di dolore ha avvolto questa mattina Marano e Calvizzano, due comunità unite da una tragedia che ha colpito nel profondo. Angelica D’Alterio, una ragazza di appena 13 anni, è morta nelle scorse ore lasciando sgomenti familiari, amici e compagni di scuola.

Angelica era residente a Marano e frequentava la scuola Marco Polo di Calvizzano. La giovane aveva contratto di recente una malattia; le cause del decesso, al momento, non sono state rese note. La notizia si è rapidamente diffusa attraverso i social, dove in molti hanno espresso messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

A ricordarla anche Giacomo Pirozzi, già sindaco di Calvizzano: “Una notizia che ci ha scosso profondamente, lasciandoci sgomenti e senza parole. Angelica frequentava la Marco Polo a Calvizzano e, seppur residente a Marano, era parte della quotidianità del nostro paese, dei suoi luoghi, dei suoi ragazzi, dei suoi affetti”. I funerali si terranno domani alle ore 17 nella parrocchia di San Rocco, a Marano.