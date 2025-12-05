Sono ancora giorni difficili per la raccolta dei rifiuti a Marano. Diversi cumuli di immondizia sparsi in città, non solo in periferia ma anche nelle zone centrali, persino davanti al municipio. E poi Via Merolla, Corso Umberto e Corso Europa sono le strade interessate da un grave situazione ambientale con i cittadini tra le vie dello shopping costretti a fare slalom tra i rifiuti.

Marano, cumuli di rifiuti in strada: raccolta a singhiozzo dopo passaggio del servizio a nuova ditta

Difficoltà ovviamente anche per le attività commerciali in vista dello shopping natalizio. Di recente è stato assegnato l’appalto del servizio di raccolta alla nuova ditta da parte del Comune. La società ha poi creato una azienda consortile che si chiama Marano ambiente Scarl. Ci sono però ancora difficoltà nel passaggio del cantiere ed i sindacati lamentano delle carenze nel parco mezzi che dovrebbe essere impiegato per la raccolta dei rifiuti.

La raccolta dunque procede a singhiozzo: al momento ancora nessuna comunicazione ufficiale in merito da parte dell’amministrazione comunale, retta da una commissione straordinaria, visto l’ennesimo scioglimento per infiltrazioni mafiose che ha colpito la città. Residenti e commercianti sperano che al più presto si arrivi ad una soluzione per scongiurare quella che sta assumendo i contorni di un’emergenza rifiuti.