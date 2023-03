È ancora allarme furti nell’area a nord di Napoli. Questa volta una banda di malviventi è entrata in azione a Marano poco prima delle 5 del mattino, nel centralissimo corso Europa.

Marano, auto ariete contro ottica: malviventi in azione poco prima dell’alba

Il raid è stato postato anche su TikTok dai titolari dell’attività commerciale. Il raid è stato messo a segno con l’aiuto di un’auto usata come ariete contro la saracinesca. I ladri hanno prima distrutto l’ingresso dell’ottica; poi, una volta all’interno del negozio, hanno razziato tutto quello che potevano in pochi minuti. Secondo una primissima stima, il bottino si aggirerebbe intorno ai 25mila euro.

I malviventi, come si nota nelle immagini, hanno portato via occhiali, lenti di vario tipo, lenti a contatto, occhiali da sole di noti marchi, montature e altri ausili visivi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia locale. I militari dell’arma stanno vagliando le immagini di videosorveglianza per cercare di identificare il gruppo che ha messo a segno il furto e la targa dell’auto utilizzata prima come mezzo di sfondamento e poi per la fuga.