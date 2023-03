Grave atto intimidatorio ai danni del giornalista Bruno Giaquinto, collaboratore del portale online Terranostranews e portavoce del sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi. A darne notizia è proprio il primo cittadino della cittadina a Nord di Napoli.

Marano, atto intimidatorio ai danni del giornalista Bruno Giaquinto: biglie contro finestra di casa

Secondo quanto si apprende ignoti, a bordo di una moto di grossa cilindrata, avrebbero lanciato delle biglie contro la finestra dell’appartamento in cui risiede Giaquinto, provocando la rottura dei vetri.

“Un atto vile e sconcertante che colpisce una persona impegnata attivamente nella vita civica del proprio paese. Giaquinto è un giornalista che collabora con la testata Terranostranews diretta da Ferdinando Bocchetti e c’è ragione di credere che l’evento sia associabile all’attività di denuncia che svolge riguardo fatti ed eventi che si verificano sul territorio“, ha dichiarato Giacomo Pirozzi manifestando solidarietà, a nome dell’amministrazione comunale di Calvizzano, al giornalista. “Siamo certi – ha proseguito il sindaco – che gli inquirenti e le forze dell’ordine individueranno in tempi rapidi i responsabili di questo gesto terribile”.

Solidarietà anche dalla politica locale. “Sono vicino a questo giovanissimo ragazzo al quale mi lega un rapporto di amicizia e stima professionale. Siamo certi che gli inquirenti individueranno gli autori di questo gesto indegno”, ha detto Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

“Esprimiamo massima vicinanza e solidarietà al giornalista Bruno Giaquinto, vittima di un atto intimidatorio – ha commentato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania -. Confidiamo nella rapida azione delle forze dell’ordine per individuare i responsabili del raid e assicurarli alla giustizia. Nessuna tolleranza nei confronti di chi colpisce i cronisti e attenta al diritto dei cittadini di essere informati, per di più in una realtà complessa come quella dei nostri territori”.

La redazione di Tele Club Italia esprime massima solidarietà al collega, vittima del vile atto intimidatorio.