Mara Venier si prepara a dire addio a Domenica In. A confermarlo è proprio la conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento pomeridiano che andrà in onda dal 17 settembre alle 14 su Rai 1.

Mara Venier dice addio a Domenica In: “Questa sarà la mia ultima edizione”

“Questa volta non ci saranno ripensamenti”, dice zia Mara, “sono fermamente convinta ed è giusto così. Me lo ha insegnato Renzo Arbore, se sono qui lo devo a lui: è meglio lasciare quando stai in alto, non quando cadi”.

La conduttrice veneta era convinta che non avrebbe nemmeno condotto questa quindicesima edizione. “Il mio tallone d’Achille è infatti dire sempre di sì”, racconta, “questa volta non tornerò indietro. Domenica In mi ha dato tantissimo, l’affetto del pubblico, che mi è stato vicino anche quando non ero in onda, e ma mi ha tolto tanto. Voglio dedicarmi alle persone che amo: a mio marito, anche se qualcuno dice che ci siamo separando, ai miei figli e ai nipoti. La vita ti mette davanti a prove incredibili e quindi finché posso voglio godermi le persone più vicine”.

Zia Mara si prepara a celebrare un importante traguardo: quest’anno si festeggeranno i suoi 30 anni a Domenica In come conduttrice. Era il lontano 1993 quando la futura zia degli italiani iniziò a lasciare il segno alle domeniche pomeriggio.

Questa edizione di Domenica In sarà un po’ diversa dalle altre. Ci darà più spazio alla cronaca e all’attualità, ci saranno le consuete interviste di Mara e molta musica. Inoltre il programma diventa itinerante. “Un po’ come accadeva negli anni Novanta”, racconta la conduttrice, “ogni due mesi voglio andare io dagli italiani. Per ora abbiamo programmato di trasferirci a Cesena e in Umbria verso Natale. Poi vedremo”.