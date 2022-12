Il Reddito di Cittadinanza potrebbe subire un nuovo taglio: essere ridotto a 7 mesi anziché a 8 per gli occupabili, il che consentirebbe di liberare ulteriori risorse per circa 200 milioni di euro. A renderlo noto è lo stesso relatore della manovra 2023, Roberto Pella (Fi), che parla della possibilità di applicare un’ulteriore riduzione al sussidio economico.

Manovra, proroga per il Superbonus ma nuovo taglio per il Rdc

Noi Moderati propone, invece, lo stop dopo 6 mesi con un bonus per le imprese che reinseriscono i lavoratori. La Lega invece vuole bloccare il Reddito di Cittadinanza agli under 29 se non fanno corsi di formazione.

Stamattina, intanto, si è tenuto un nuovo vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i capigruppo di Camera e Senato. Mentre in serata sono attesi gli emendamenti del governo al disegno di legge Bilancio.

Pos a 30 euro

Sembra ormai decisa invece l’abbassamento del tetto all’obbligo del Pos a 30 euro, dagli iniziali 60, risultato della trattativa degli ultimi giorni del governo con l’Europa. “La riduzione della soglia a 30 euro per l’utilizzo del Pos è un’ipotesi allo studio, la stessa presidente Meloni aveva parlato a noi relatori e ai capigruppo di questa trattativa che lei stessa ha portato avanti con l’Europa. La possibilità di scendere ci è stata richiesta”, ha detto Roberto Pella, deputato di Fi.

Superbonus 110%

Sul fronte del Superbonus, arriva un’importante novità. La proroga al 31 dicembre 2022 della presentazione della Cilas per avere l’agevolazione ancora al 110% ci sarà. La norma, inserita nel decreto Aiuti quater “probabilmente confluirà nella legge di Bilancio – spiega Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia -: è un problema di tempi di conversione di questo decreto legge, è meglio per tutti sia in manovra”. Per quanto riguarda i termini per la presentazione della Cilas saranno prorogati al 31 dicembre “però con le delibere condominiali bloccate all’11 novembre”.