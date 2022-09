Ha tentato di rapire una bambina in spiaggia approfittando di una mamma assopita sotto all’ombrellone. A scongiurare il peggio una originaria di Pietravairano (Caserta), che ha assistito alla scena e ha bloccato il rapitore facendolo cadere a terra.

Vasto, donna casertana salva bambina dal rapimento

La vicenda – come riporta Casertace.it – si sarebbe consumata nella giornata di ieri su una nota spiaggia di Vasto. A mare ci sono ancora tante persone, tra cui una donna in compagnia di sua figlia. Hanno preso un’ombrellone. Passano le ore, la mamma si appisola sul lettino; non si accorge che sulla spiaggia c’è anche un malintenzionato, pronto ad approfittare di quell’attimo di debolezza per avventarsi sulla piccola.

L’uomo riesce a prendere la bimba mentre la donna dorme e a portarla via. Ad accorgersi della scena una bagnante originaria del casertano, Angela, che insegue l’uomo, lo blocca con uno sgambetto e lo fa cadere. Il malvivente, nella confusione, temendo il linciaggio della folla, decide di lasciare la bambina e di darsela a gambe. Nel frattempo, richiamata dalle urla, la mamma della vittima si sveglia e accorre sul luogo dove è avvenuta la colluttazione tra la soccorritrice e il rapitore.

Il lieto fine

Angela ha tra le mani la piccola finita nel mirino del malvivente e la riconsegna nelle braccia del genitore. Una storia a lieto fine di cui non si conoscono ulteriori dettagli. Non è chiaro se successivamente siano intervenute o meno le forze dell’ordine e se sia stata sporta denuncia. Non sono note neanche le intenzioni del rapitore. Una vicenda simile si è verificata pochi giorni fa in Salento, a Porto Cesareo. In quella circostanza un uomo con problemi psichici prese per mano, allontanandosi, una bambina di cinque anni fingendosi il nonno.