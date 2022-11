Non si placa il maltempo sulla Campania in questo primo weekend di novembre. La Protezione Civile della Regione ha infatti prorogato l’allerta meteo.

L’ultimo avviso sarebbe scaduto questa sera a mezzanotte ma visto che, secondo gli esperti, il maltempo continuerà è stato prorogato l’avviso di allerta.

Allerta meteo Campania

La Protezione civile fa sapere che “considerata l’evoluzione della perturbazione meteo e le valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una nuova allerta Gialla che proroga ed estende quella attualmente in vigore sui settori centro-meridionali della Campania.

A partire dalle 23.59 fino alle 14 di domani, domenica 6 novembre, si prevedono ancora possibili rovesci o isolati temporali, soprattutto sul settore interno con venti forti settentrionali e mare agitato lungo le coste esposte e al largo, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 4 (Alta Irpinia e Sannio), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La Protezione Civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta: potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti e ad avere la massima attenzione rispetto alle criticità evidenziate, sia in ordine al dissesto idrogeologico derivante, sia in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.​

Ieri le piogge ha messo ko Napoli e provincia. Allagamenti si sono registrati in moltissimi comuni dove strade sono diventate veri e propri fiumi in piena a causa di tombini saltati, come in via Stadera a Napoli o via Colonne e via San Francesco d’Assisi a Giugliano, e ancora a Mugnano, Torre del Greco, Marano, Casoria.