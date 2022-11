È stata prorogata l’allerta meteo in Campania, attualmente in vigore, fino alle 18 di domenica, 27 novembre.

Maltempo in Campania, allerta arancione anche domani

La Protezione Civile fa sapere che nella giornata di oggi, fino alle 21, sarà allerta arancione sulle seguenti zone: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Mentre il livello di criticità sarà di colore giallo nel resto della Regione.

Domani, 27 novembre, invece, sarà di nuovo allerta arancione solo a Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana. Il livello di allerta sarà invece giallo sul resto della Campania. “Dal pomeriggio di oggi rinforzeranno i venti e il moto ondoso – fa sapere la Protezione Civile -. Sono previste ancora precipitazioni, anche a carattere di rovescio, soprattutto durante la notte”. Fino alle 18 di domani, su tutta la regione, indipendentemente dalla zona, vige ancora una allerta per venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

Maltempo a Ischia, frane a Casamicciola

Intanto i volontari della Protezione civile sono al lavoro a Ischia per supportare i soccorsi alla popolazione rimasta colpita dalle frane che hanno interessato Casamicciola e altri punti dell’isola. Altri volontari, della Sma Campania e delle unità cinofile coordinati dalla Sala operativa regionale stanno arrivando da tutta la Campania dotate di mezzi di soccorso: pale meccaniche, bobcat, motopompe, idrovore, escavatori e torri faro per garantire la continuità degli interventi anche in serata. Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso. L’Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l’elisoccorso.