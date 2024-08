Ennesima tragedia su lavoro. Un operaio di 60 anni residente a Cellole è stato stroncato da un infarto mentre scaricava bibite su un noto lido di Baia Domizia, nel casertano.

Malore mentre scarica bibite su noto lido a Baia Domizia: muore operaio

I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri, sabato 10 agosto, in via Delle Rose. A perdere la vita a causa di un infarto fulminante, Vincenzo Sauchella. L’uomo era il “tuttofare” dello stabilimento balneare e stava dando una mano a scaricare il camion con le casse d’acqua.

Vincenzo improvvisamente si è accasciato al suolo privo di vita. Il proprietario del lido ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, per arresto cardiocircolatorio. La salma dell’uomo è stata liberata e affidata ai familiari per le esequie. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.